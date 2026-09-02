OL : Keito Nakamura va signer en tant que joker
Malick Fofana a fait des victimes collatérales. En effet, le Belge a longtemps hésité entre Crystal Palace et Sunderland, avant de trancher en faveur des Black Cats dans la dernière ligne droite. Ce qui a eu des conséquences notamment sur Keito Nakamura, qui doit le remplacer à Lyon. Le Japonais, pour lequel un accord a été trouvé comme révélé par nos soins, attendait que le deal Fofana se débloque pour signer.
Finalement, le joueur de Reims va s’engager en tant que joker Ligue 1, comme le règlement l’autorise. L’OL attendait que tout soit bouclé pour finaliser ce dossier. Sauf coup de théâtre, le joueur, qui a passé sa visite médicale, doit signer ce matin voire en début d’après-midi nous a-t-on fait savoir.
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