Harry Kane va prolonger avec le Bayern Munich !

Candidat sérieux pour l’obtention du Ballon d’Or 2026, Harry Kane traverse la période la plus faste de sa carrière. Et il arrive en fin de contrat l’été prochain, une aubaine pour les cadors européens ? Malgré son âge (33 ans), l’attaquant anglais semble dans une forme étincelante, et il reste une cible de choix pour de nombreux clubs. Le Bayern Munich, très heureux du recrutement du buteur en 2023 pour plus de 100 M€, a vite fait savoir qu’il comptait prolonger son joueur, auteur de 36 buts en Bundesliga la saison passée.

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Et selon Sky Sports, les choses avancent positivement pour Harry Kane, puisqu’un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties pour une prolongation de contrat jusqu’en 2029. Les derniers détails seraient en train d’être réglés. Kane s’épanouit en Bavière, tout comme sa famille, lui qui avait passé avant cela l’essentiel de sa carrière du côté de Tottenham.