PSG : le nouveau point faible alarmant des attaquants

Désiré Doué, avec le PSG @Maxppp
Le Havre 0-1 PSG

Nouvelle maladresse du Paris Saint-Germain face au Havre ce samedi soir (0-1). En effet, le club parisien a encore illustré l’un de ses maux les plus surprenants de la saison : son inefficacité sur penalty suite au raté de Désiré Doué devant Mory Diaw (79e). Avec désormais 5 tentatives manquées sur 10, le PSG affiche un inquiétant 50 % de réussite dans l’exercice. Un chiffre qui pèse dans les têtes des joueurs de la capitale, qui n’ont certainement pas trouvé leur tireur attitré durant cette deuxième partie de saison.

Malgré le seul but de la rencontre inscrit par Bradley Barcola — qui laisse le PSG leader du championnat devant Lens (2e) — cette nouvelle occasion gâchée aurait pu relancer le suspense face aux Normands qui n’ont rien lâché lors de cette 24 journée de Ligue 1. Reste à savoir si Luis Enrique trouvera les clés pour pallier cette petite erreur coté rouge et bleu.

