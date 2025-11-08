Menu Rechercher
Commenter 2
Exclu FM Premier League

Axel Disasi sur le départ à Chelsea

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
1 min.
Disasi avec Chelsea @Maxppp

Indésirable à Chelsea, Axel Disasi n’a pas disputé la moindre minute avec l’équipe première cette saison. En effet, l’international français a été envoyé avec la réserve par les Blues, qui ne comptent plus sur lui. Le défenseur passé par le Paris FC et Reims a par ailleurs joué ses premières minutes cette saison, avec les U21 contre Reading (victoire, 4-1). Mais Disasi ne compte plus s’éterniser à Londres. Selon nos informations, un départ dès cet hiver est dans les tuyaux.

La suite après cette publicité
Santi Aouna
🚨🔵🇫🇷 #PL |

🔙 Axel Disasi back on the pitch. Captain with Chelsea’s U21s. The player is expected to leave the Blues this winter.
Voir sur X

Arrivé en août 2023, Disasi a disputé 61 rencontres avec les Blues. Déjà en difficulté pour se frayer une place dans le XI d’Enzo Maresca la saison passée, le natif de Gonesse avait été prêté à Aston Villa en seconde partie et avait disputé 10 rencontres sous les ordres d’Unaï Emery, toutes compétitions confondues.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Chelsea
Axel Disasi

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Axel Disasi Axel Disasi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier