Axel Disasi sur le départ à Chelsea

Indésirable à Chelsea, Axel Disasi n’a pas disputé la moindre minute avec l’équipe première cette saison. En effet, l’international français a été envoyé avec la réserve par les Blues, qui ne comptent plus sur lui. Le défenseur passé par le Paris FC et Reims a par ailleurs joué ses premières minutes cette saison, avec les U21 contre Reading (victoire, 4-1). Mais Disasi ne compte plus s’éterniser à Londres. Selon nos informations, un départ dès cet hiver est dans les tuyaux.

Arrivé en août 2023, Disasi a disputé 61 rencontres avec les Blues. Déjà en difficulté pour se frayer une place dans le XI d’Enzo Maresca la saison passée, le natif de Gonesse avait été prêté à Aston Villa en seconde partie et avait disputé 10 rencontres sous les ordres d’Unaï Emery, toutes compétitions confondues.