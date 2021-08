OM : Steve Mandanda et son avenir en Équipe de France

Dans un entretien accordé à La Provence, le gardien de but de l'Olympique de Marseille Steve Mandanda (36 ans) a affirmé ne pas encore avoir discuté de son avenir avec l'Équipe de France avec son sélectionneur Didier Deschamps : «Non, mais c’est quelque chose de logique. Nous avons un garçon comme Mike Maignan et d’autres derrière, tout proches, qui peuvent intégrer le groupe. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais il y a une suite logique. Je n’en sais pas plus, mais même si c’est dur, il sera normal, à un moment donné, de ne plus y être»

La suite après cette publicité

Interrogé sur une possible convocation pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'international tricolore (34 sélections) n'est pas sûr de sa présence dans la future liste des 23 : «Je ne me suis pas fixé d’objectif. J’ai déjà eu la chance de vivre toutes ces compétitions-là. Si j’y suis, tant mieux, sinon, j’aurais eu une belle carrière internationale et c’est quelque chose, que l’on aime le gardien que je suis ou pas, qu’on ne pourra pas m’enlever. Je suis fier d’avoir vécu ce que j’ai vécu avec les Bleus», a-t-il affirmé au quotidien marseillais.