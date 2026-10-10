Ligue 1 : le LOSC vient à bout du Havre et prend provisoirement la tête du championnat

Le LOSC recevait Le Havre ce samedi à la Decathlon Arena dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Les Dogues avaient l’occasion de s’emparer provisoirement de la première place du championnat en cas de victoire, avant les rencontres de leurs concurrents, notamment le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. De leur côté, les Normands, lanterne rouge du championnat, abordaient ce déplacement avec l’ambition de se relancer, alors qu’ils n’avaient remporté qu’un seul de leurs 17 derniers matchs de Ligue 1. Les hommes de Davide Ancelotti pouvaient également s’appuyer sur leur solidité défensive, puisqu’ils avaient signé 11 clean sheets en championnat depuis le début de l’année 2026, un total partagé avec le PSG. Pour cette rencontre, les Lillois ont aligné Olivier Giroud en pointe, soutenu par Dilane Bakwa et Gaëtan Perrin, tandis que Le Havre comptait sur Josh Maja pour tenter de faire vaciller la défense nordiste.

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Les Lillois n’ont pas tardé à prendre les devants. Dès la 5e minute, Dilane Bakwa a profité d’une longue ouverture de Tanguy Nianzou dans le dos de la défense havraise, particulièrement mal alignée sur cette action. Seul sur le côté droit, l’attaquant a progressé avant de se remettre sur son pied gauche pour tromper Gallon et ouvrir le score. Un début idéal pour les Dogues, qui ont ensuite laissé davantage le ballon aux Normands. Ces derniers ont tenté de réagir, notamment à la 12e minute, lorsque N’Diaye a centré depuis le côté gauche pour Josh Maja, mais l’attaquant havrais a manqué sa reprise alors qu’il se trouvait seul dans la surface. Amir Richardson a également sollicité Özer d’une frappe enroulée à la 17e minute, sans parvenir à égaliser. La première période a toutefois été marquée par un événement inquiétant à la 19e minute. Tiago Santos a été durement touché au genou après un tacle de Richardson et a dû être évacué sur civière, sous les applaudissements du public lillois. Maxima Goffi l’a remplacé à la 22e minute. Malgré une possession supérieure et plusieurs tentatives, Le Havre n’est pas parvenu à cadrer la moindre frappe durant ce premier acte, tandis que Lille s’est montré particulièrement discret après son ouverture du score. À la pause, les Dogues conservaient donc leur avantage dans une rencontre hachée et marquée par la grave blessure de leur latéral.

Les Dogues ont été solides

Au retour des vestiaires, les Havrais ont poursuivi leurs efforts pour revenir au score, mais ont encore manqué de précision dans le dernier geste. Dès la 47e minute, Samatta a d’abord manqué le cadre sur une reprise du droit au point de penalty, après un centre en retrait de Nakamura, avant de tenter sa chance quelques instants plus tard avec une frappe enroulée passée légèrement au-dessus. Le LOSC a continué de subir la possession normande, sans pour autant concéder de véritable occasion franche. À la 52e minute, les statistiques illustraient les difficultés offensives des visiteurs, qui comptaient déjà dix tentatives sans le moindre tir cadré, contre seulement deux frappes pour les Dogues, dont celle de Bakwa sur le but. À l’heure de jeu, Samatta a encore fait passer un frisson dans la défense nordiste en plaçant une tête sur un centre de Rassoul N’Diaye, mais sa reprise est passée juste au-dessus de la cage d’Özer. Le tournant est finalement intervenu à la 61e minute. Après un bon contrôle orienté, Hakon Arnar Haraldsson a éliminé Ayumu Seko, qui l’a retenu par le maillot alors qu’il se présentait en position de dernier défenseur. L’arbitre Bastien Dechepy a immédiatement sorti le carton rouge, laissant Le Havre en infériorité numérique pour la dernière demi-heure. Les Lillois ont alors pu reprendre davantage le contrôle du ballon et chercher le but du break. Ueda a été signalé hors-jeu à plusieurs reprises, tandis que les Dogues ont obtenu une succession de corners autour de la 67e minute, sans parvenir à faire céder le bloc normand. Didier Digard a tenté de réagir en procédant à un double changement à la 69e minute, avec les entrées de Rayan Fofana et Junior Mwanga à la place de Sota Nakamura et Josh Maja.

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Malgré leur supériorité numérique, les Lillois n’ont pas réussi à se mettre définitivement à l’abri. À la 74e minute, Ayase Ueda a encore été signalé hors-jeu, avant que Nabil Bentaleb ne se procure la plus grosse occasion lilloise de cette seconde période à la 77e minute. Sur un coup franc situé à environ 25 mètres, légèrement sur la droite, le milieu nordiste a choisi de frapper du pied gauche vers le côté ouvert, mais son tir a terminé sur la transversale de Gallon. Une énorme opportunité pour les hommes de Davide Ancelotti, qui ont continué à pousser pour faire le break face à des Havrais désormais réduits à dix. Le LOSC avait pourtant de quoi se montrer plus dangereux après les entrées d’Haraldsson et d’Ueda, mais les décalages et les centres n’ont pas suffi à concrétiser sa domination. De son côté, Le Havre a tenté de résister malgré l’expulsion de Seko et les changements opérés par son entraîneur. Pour Lille, l’objectif restait de préserver cet avantage acquis très tôt dans la rencontre et de prendre provisoirement les commandes de la Ligue 1 avant un déplacement important à Arsenal mercredi en Ligue des Champions.