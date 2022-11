Algérie : toujours pas de nouveaux binationaux dans la liste

L'Algérie n'est pas qualifiée pour la Coupe du monde mais elle jouera tout de même lors de cette trêve. Les Fennecs affronteront la Suède et le Mali lors des matches amicaux. Ce samedi, le sélectionneur Djamel Belmadi a dévoilé sa liste où l'on retrouve du classique comme Slimani ou Belaili. Mais, les supporters algériens s'attendaient à de nouvelles têtes.

En septembre dernier, Djamel Belmadi avait pourtant annoncé l'arrivée imminente de nouveaux joueurs binationaux : «pour être sincère, il y a des choses qui évoluent avec certains joueurs et qui apparaîtront dans les dates FIFA à venir. Certains joueurs cités auraient pu être là pour cette trêve, mais ne le sont pas en raison des démarches ou d'autres points encore qui prennent un certain temps. Il y en a un qui m'a donné sa parole et qu'on verra pour la prochaine fois normalement», avait-il lancé. Les rumeurs citaient notamment Houssem Aouar et Rayan Ait-Nouri. Mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. Et les supporters algériens vivent mal la situation.