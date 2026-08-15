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Le Sporting s’offre la pépite Nestory Irankunda

Par Josué Cassé
Nestory Irankunda @Maxppp

Alors que le mercato estival bat son plein, les officialisations s’enchaînent. Si le PSG a annoncé, ce samedi matin, l’arrivée de Ferran Torres, le Sporting CP vient, de son côté, de confirmer un nouveau renfort. Son nom ? Nestory Irankunda.

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Sous les couleurs de Watford jusqu’à présent, l’ailier de 20 ans, également passé par le Bayern Munich, s’est officiellement engagé avec le club portugais jusqu’en juin 2031. Montant de l’opération : 18 millions d’euros.

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