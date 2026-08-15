Liga Portugal
Le Sporting s’offre la pépite Nestory Irankunda
@Maxppp
Alors que le mercato estival bat son plein, les officialisations s’enchaînent. Si le PSG a annoncé, ce samedi matin, l’arrivée de Ferran Torres, le Sporting CP vient, de son côté, de confirmer un nouveau renfort. Son nom ? Nestory Irankunda.
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𝐖𝐡𝐨'𝐬 𝐛𝐚𝐝? 👑— Sporting CP (@SportingCP) August 15, 2026
Nestory Irankunda signs until 2031 ✍️ pic.twitter.com/wDCECGbDaR
Sous les couleurs de Watford jusqu’à présent, l’ailier de 20 ans, également passé par le Bayern Munich, s’est officiellement engagé avec le club portugais jusqu’en juin 2031. Montant de l’opération : 18 millions d’euros.
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