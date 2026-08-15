Le Sporting s’offre la pépite Nestory Irankunda

Alors que le mercato estival bat son plein, les officialisations s’enchaînent. Si le PSG a annoncé, ce samedi matin, l’arrivée de Ferran Torres, le Sporting CP vient, de son côté, de confirmer un nouveau renfort. Son nom ? Nestory Irankunda.

La suite après cette publicité

𝐖𝐡𝐨'𝐬 𝐛𝐚𝐝? 👑



Nestory Irankunda signs until 2031 ✍️ pic.twitter.com/wDCECGbDaR — Sporting CP (@SportingCP) August 15, 2026

Sous les couleurs de Watford jusqu’à présent, l’ailier de 20 ans, également passé par le Bayern Munich, s’est officiellement engagé avec le club portugais jusqu’en juin 2031. Montant de l’opération : 18 millions d’euros.