Le tweet d’Arbeloa sur Mbappé qui enflamme Madrid

Le Real Madrid n’a pas mis longtemps à remplacer Xabi Alonso. Quelques minutes seulement après avoir limogé le technicien basque, le club merengue a intronisé Álvaro Arbeloa, l’entraîneur du Real Madrid Castilla. Et selon El Chiringuito, un ancien tweet du nouvel homme fort de la Casa Blanca enflamme la capitale espagnole.

Il s’agit d’un post fait en 2018 par Arbeloa sur Kylian Mbappé. « Mbappé est comme le jeune Luke Skywalker. Tu sais que, tôt ou tard, il dominera le monde. C’est une bête ! » Et s’il le pense toujours, Arbeloa ne boudera pas son plaisir d’avoir le Bondynois sous ses ordres.