Le tweet d’Arbeloa sur Mbappé qui enflamme Madrid
Le Real Madrid n’a pas mis longtemps à remplacer Xabi Alonso. Quelques minutes seulement après avoir limogé le technicien basque, le club merengue a intronisé Álvaro Arbeloa, l’entraîneur du Real Madrid Castilla. Et selon El Chiringuito, un ancien tweet du nouvel homme fort de la Casa Blanca enflamme la capitale espagnole.
El Chiringuito TV @elchiringuitotv – 09:31
📲El TUIT de ARBELOA sobre MBAPPÉ en 2018 del que todo el mundo habla:
🗨️"Sabes que tarde o temprano dominará el mundo..."
⚪️El técnico dirigirá esta mañana su primer entrenamiento al frente del Real Madrid.
🗨️"Sabes que tarde o temprano dominará el mundo..."
⚪️El técnico dirigirá esta mañana su primer entrenamiento al frente del Real Madrid.
Il s’agit d’un post fait en 2018 par Arbeloa sur Kylian Mbappé. « Mbappé est comme le jeune Luke Skywalker. Tu sais que, tôt ou tard, il dominera le monde. C’est une bête ! » Et s’il le pense toujours, Arbeloa ne boudera pas son plaisir d’avoir le Bondynois sous ses ordres.
