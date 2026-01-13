Menu Rechercher
Commenter 60
Liga

Le tweet d’Arbeloa sur Mbappé qui enflamme Madrid

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Alvaro Arbeloa @Maxppp

Le Real Madrid n’a pas mis longtemps à remplacer Xabi Alonso. Quelques minutes seulement après avoir limogé le technicien basque, le club merengue a intronisé Álvaro Arbeloa, l’entraîneur du Real Madrid Castilla. Et selon El Chiringuito, un ancien tweet du nouvel homme fort de la Casa Blanca enflamme la capitale espagnole.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
📲El TUIT de ARBELOA sobre MBAPPÉ en 2018 del que todo el mundo habla:

🗨️"Sabes que tarde o temprano dominará el mundo..."

⚪️El técnico dirigirá esta mañana su primer entrenamiento al frente del Real Madrid.
Voir sur X

Il s’agit d’un post fait en 2018 par Arbeloa sur Kylian Mbappé. « Mbappé est comme le jeune Luke Skywalker. Tu sais que, tôt ou tard, il dominera le monde. C’est une bête ! » Et s’il le pense toujours, Arbeloa ne boudera pas son plaisir d’avoir le Bondynois sous ses ordres.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (60)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Álvaro Arbeloa Coca
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Álvaro Arbeloa Coca Álvaro Arbeloa Coca
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier