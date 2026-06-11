Thuram tente de convaincre Akliouche de signer à la Juventus

Maghnes Akliouche sera-t-il encore un joueur de l’AS Monaco la saison prochaine ? Peu probable au regard de sa cote sur le marché des transferts, de son contrat jusqu’en 2028, de son statut d’international tricolore et de la non-qualification du club de la Principauté en Ligue des Champions. C’est d’ailleurs ce qu’il a laissé entendre dans un entretien à La Gazzetta dello Sport. « Je pense que se mesurer à la Ligue des Champions est crucial pour un joueur : malheureusement, avec Monaco, nous n’avons atteint que la Conférence, et je déciderai de mon avenir après la Coupe du Monde. »

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Toujours suivi par le PSG, qui apprécie son profil, Akliouche, âgé de 24 ans, suscite la convoitise, et tente même de se faire convaincre par certains compatriotes, comme Khéphren Thuram, qu’il a fréquenté à Monaco par le passé. « Khéphren est un grand ami qui m’a beaucoup aidé pendant les moments les plus difficiles à Monaco. C’est vrai, parfois, à moitié pour rire, il m’a demandé de le rejoindre à la Juve. Je suis content de ce qu’il fait à Turin », raconte Akliouche. Pas sûr que cela suffise à l’attirer au sein du club turinois, également non qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.