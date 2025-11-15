Brésil : Estevão continue de marquer des points sous Carlo Ancelotti

Le Brésil semble avoir trouvé son nouveau joyau. Déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du monde, la Seleção a dominé le Sénégal (2-0) en amical à l’Emirates Stadium, ce samedi. Si le match n’avait pas de grands enjeux, il a surtout montré la montée en puissance d’Estevão, titularisé sur l’aile droite par Carlo Ancelotti. Aux côtés de Matheus Cunha, Vinícius Júnior et Rodrygo Goes, l’ailier de Chelsea a démontré qu’il possédait déjà la personnalité et les qualités pour exister dans un secteur offensif très compétitif. Une prestation qui s’inscrit dans la continuité de sa forme actuelle en club, lui qui a trouvé le chemin des filets lors de trois de ses six derniers matchs avec Chelsea.

Même si tout n’a pas été parfait, Estevão s’est imposé comme le principal dynamiteur de l’attaque brésilienne. Par ses accélérations et son explosivité, il a mis à mal la défense sénégalaise et notamment son vis-à-vis Ismaïl Jakobs. C’est d’ailleurs lui qui a ouvert la marque pour les Brésiliens sur une magnifique frappe du gauche imparable pour Édouard Mendy. Une nouvelle réalisation qui a fait grimper son total en sélection à quatre buts sous l’ère Carlo Ancelotti, faisant de lui le meilleur buteur de la sélection brésilienne depuis l’arrivée de l’Italien en mai dernier.

Ancelotti déjà conquis

Après ce succès, Carlo Ancelotti a livré une longue déclaration, saluant ouvertement le talent exceptionnel de son jeune protégé. « Estevão possède une quantité incroyable de talent. C’est une surprise, ce niveau à son âge. Il est doué pour conclure, il a beaucoup de “magie”… et il travaille très dur. Je peux vous le dire : avec Estevão, le Brésil a un avenir assuré », a confié le sélectionneur, en conférence de presse, admiratif du niveau de l’ex-joueur de Palmeiras. De son côté, Estevão a fait preuve davantage d’humilité et de gratitude. « Je suis très heureux, je pense que ce n’est pas seulement bon pour moi, mais pour tout le monde. Pour la sélection, c’est bien d’avoir des joueurs de qualité à plusieurs postes. Je m’investis beaucoup ici, au club… J’aime être ici, j’adore cet endroit. Représenter la sélection, c’est tout pour moi. La concurrence est saine, elle m’apprend à ne pas me reposer sur mes lauriers, à garder les pieds sur terre et à continuer à travailler et à venir ici. Tout à fait. J’essaie de tirer le maximum de ce qu’il a à m’apprendre. Il a remporté de nombreux titres et son parcours est très impressionnant. J’essaie d’en tirer le maximum pour progresser dans le football », a-t-il indiqué à GE TV avant de remercier Ancelotti.

« Je suis heureux que Dieu l’ait mis sur mon chemin. C’est un entraîneur spectaculaire, une personne incroyable. Au quotidien, il discute avec moi, m’apprend des choses, me donne des conseils. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup aidé. Il m’a pris dans ses bras (après le match), m’a félicité, je pense (rires). Une accolade, c’est comme des félicitations. » Alors que Rodrygo et Vinícius alternent entre le bon et le moins bon avec le maillot auriverde, Estevão, lui, semble prendre une nouvelle dimension à chaque sortie. Jusqu’à apparaître comme la véritable bouffée d’air frais de cette Séléçao version Ancelotti.