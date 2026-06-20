Coupe du Monde 2026 : les Pays-Bas giflent la Suède grâce à un grand Cody Gakpo

Après leur faux départ face au Japon (2-2) dans cette Coupe du Monde 2026, les Pays-Bas abordaient cette deuxième journée du groupe F avec l’obligation de réagir pour ne pas compromettre leurs chances de qualification. En face, la Suède arrivait pleine de confiance après son large succès contre la Tunisie (5-1) et pouvait déjà valider son billet pour les seizièmes de finale en cas de nouveau résultat positif. À Houston, Ronald Koeman avait reconduit son 4-3-3 avec Verbruggen dans les buts, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk et Van de Ven en défense, tandis que De Jong, Reijnders et Gravenberch animaient l’entrejeu. Devant, Brobbey occupait la pointe, soutenu par Malen et Gakpo. Graham Potter avait opté pour un système à trois défenseurs avec Lindelöf, Hien et Lagerbielke derrière Karlström, Ayari et Nygren, alors qu’Isak et Gyökeres formaient le duo offensif. Les Néerlandais ont rapidement affiché leurs intentions en mettant une forte pression sur les Scandinaves dès les premières minutes.

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Cette entame agressive a rapidement porté ses fruits. Après plusieurs offensives bien menées, Reijnders a trouvé Gakpo sur la gauche, dont le centre en retrait a permis à Brian Brobbey d’ouvrir le score d’un plat du pied précis (5e, 1-0). La réaction suédoise a été immédiate mais Verbruggen a remporté son duel face à Gyökeres (7e). Les Oranje ont poursuivi leur domination et ont fait le break grâce à une nouvelle action venue du côté droit. Lancé par Malen, Dumfries a délivré un centre à ras de terre parfaitement coupé par Brobbey pour son doublé personnel (17e, 2-0). Longtemps étouffée par le pressing néerlandais, la Suède a fini par relever la tête. Gyökeres (37e), Gakpo (38e), Ayari (41e) puis encore Verbruggen devant Ayari (45e+5) ont animé une fin de première période beaucoup plus ouverte. Les Scandinaves ont même cru réduire l’écart lorsque Lagerbielke a marqué de la tête (44e), mais la VAR a finalement annulé le but pour une position de hors-jeu (45e). Les Pays-Bas sont ainsi rentrés aux vestiaires avec une avance méritée de deux buts.

4 buts inscrits en moins d’une heure

Au retour des vestiaires, Koeman a lancé Summerville à la place de Malen et son coaching s’est révélé décisif. Très remuant sur son aile, le joueur de West Ham a participé au troisième but néerlandais. Après son débordement, Dumfries a adressé un nouveau centre au second poteau pour Gakpo, qui a conclu sans trembler (47e, 3-0). La Suède a tenté de revenir dans la rencontre, mais s’est heurtée à une défense néerlandaise solide autour de Van Dijk et Van Hecke. Les Bataves ont ensuite frappé une quatrième fois en contre-attaque. Summerville a parfaitement servi Gakpo sur la gauche de la surface et l’attaquant de Liverpool a signé à son tour un doublé d’un tir croisé efficace (54e, 4-0). Malgré ce lourd retard, les Scandinaves n’ont jamais abandonné. Ayari a fait passer un avertissement avec une frappe proche de la lucarne (57e) avant que les changements opérés par Graham Potter ne portent leurs fruits.

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À peine entré en jeu, Anthony Elanga a redonné un peu d’espoir aux siens. Lancé idéalement par Alexander Isak, l’ailier a battu Verbruggen d’une frappe croisée puissante pour réduire l’écart (59e). La suite de la rencontre a été moins spectaculaire, même si Gudmundsson a manqué de précision sur un centre dangereux (69e) et que les deux équipes ont continué à se rendre coup pour coup. Malgré une nouvelle tentative d’Isak (84e), les Oranjes ont toutefois parfaitement maîtrisé leur avantage jusqu’au coup de sifflet final, allant même d’un cinquième but signé Summerville (89e), pour s’imposer (5-1) et relancer totalement leur campagne mondiale. Grâce à ce succès, les Oranje grimpent à la 1ère place du groupe F avec quatre points, devant la Suède qui conserve le statut de dauphin avec trois points également en attendant l’autre rencontre du groupe. Lors de la troisième et dernière journée, les Pays-Bas affronteront la Tunisie avec l’ambition de valider leur qualification, tandis que la Suède croisera la route du Japon dans un duel qui s’annonce décisif pour l’attribution des premières places.