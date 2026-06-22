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Coupe du Monde

CdM 2026 : le but de Mbappé pour délivrer les Bleus contre l’Irak

Par Aurélien Macedo
1 min.
France 3-0 Irak
winamax
1 1.07 N 13.0 2 22.0 bonus 100€

Début de match parfait pour la France lors de cette deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026. Après seulement quatorze minutes, Kylian Mbappé a su trouver la faille pour les Bleus contre l’Irak.

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Trouvé devant la surface côté gauche par Michael Olise, il a enroulé une très belle frappe qui a terminé au fond des buts d’Ahmed Basil. Un quinzième but en Coupe du Monde pour Kylian Mbappé qui égale Ronaldo, revient à une unité de Miroslav Klose et à trois longueurs de Lionel Messi.

Pub. le - MAJ le
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