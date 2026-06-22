CdM 2026 : le but de Mbappé pour délivrer les Bleus contre l’Irak

Début de match parfait pour la France lors de cette deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026. Après seulement quatorze minutes, Kylian Mbappé a su trouver la faille pour les Bleus contre l’Irak.

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Pour sa 100e sélection, Mbappé trouve la faille d'une frappe puissante ⚽️😱

Le capitaine des Bleus ouvre le score dans ce France - Irak.



La France mène 1-0.



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Trouvé devant la surface côté gauche par Michael Olise, il a enroulé une très belle frappe qui a terminé au fond des buts d’Ahmed Basil. Un quinzième but en Coupe du Monde pour Kylian Mbappé qui égale Ronaldo, revient à une unité de Miroslav Klose et à trois longueurs de Lionel Messi.