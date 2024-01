La Mairie de Paris veut renouer le dialogue avec le PSG pour le Parc des Princes

Un temps annoncé candidat au rachat du Stade de France, le Paris Saint-Germain n’a finalement pas déposé de dossier. Selon les dernières informations de RMC Sport, le club de la capitale va désormais travailler sur d’autres pistes, pour la construction d’un stade d’environ 70.000 places en Île-de-France. Par ailleurs, la Mairie de Paris souhaite, de son côté, renouer le dialogue avec le champion de France en titre.

La suite après cette publicité

En effet, si l’option d’un rachat et de la rénovation du Parc des Princes reste d’actualité, dans le cas où le stade est mis en vente, Anne Hidalgo - qui ne se montre pas pressée - semble prête à discuter, à nouveau, avec les Rouge et Bleu. RMC Sport précise, à ce titre, que l’arrivée d’Arctos le mois dernier comme actionnaire pourrait changer la donne, étant donné que le PSG reste plus que jamais déterminé à l’idée d’offrir le meilleur divertissement à ses supporteurs.