OL : Houssem Aouar évoque ses problèmes physiques

Interviewé ce mardi par Libération, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais Houssem Aouar est revenu sur ses blessures à répétition la saison dernière. Le Français de 23 ans a notamment expliqué avoir joué de nombreux matches avec des douleurs. Le Lyonnais avait disputé 33 rencontres l’an passé, inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives. Cette saison, il en est déjà à 39 matches joués avec l’OL (5 buts, 3 passes décisives).

La suite après cette publicité

« La saison passée, je joue quoi, deux matchs sans avoir mal ? Statistiquement, c’était correct mais je n’étais pas épanoui avec mon corps, je bloquais sur les accélérations. J’avais mal. Pour me soigner vraiment, j’aurais dû arrêter longtemps. Donc, j’ai continué. Comme je jouais par intermittence, en rentrant et en sortant de l’équipe, on aurait pu le comprendre et se dire que je manquais de rythme, raconte Aouar avant d’expliquer, pour conclure, qu’il ne pouvait pas en parler. Dans le foot, ou tu joues, ou tu ne joues pas ».