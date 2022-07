JT Foot Mercato : ça bouge dans tous les sens au PSG

La suite après cette publicité

Paris sur tous les fronts

Renato Sanches veut rejoindre le PSG lors de ce mercato estival. Le dossier ne parvient pas à se décanter et ça commence à agacer le joueur. Le milieu de terrain est aussi courtisé par l'AC Milan, qui s'est aligné sur les prétentions du LOSC. Les Dogues réclament 15 M€. Le PSG en a offert 12 mais prend son temps. Le milieu de terrain a donc lancé un ultimatum aux dirigeants franciliens. Du côté de l'Inter, le dossier Milan Škriniar patine également. Les Milanais sont gourmands et réclament 80 M€. Un montant que le champion de France n'est pas prêt à mettre sur la table. En cas d'échec Škriniar, la direction parisienne ciblerait Gonçalo Inácio qui évolue au Sporting mais les Portugais en attendent pas moins de 45 M€, le montant de la clause libératoire. Une piste étudiée car l'avenir de Presnel Kimpembe est loin d'être réglé. Chelsea a fait une offre officielle mais celle-ci a été refusée. Pour l'instant, Paris ne veut rien entendre et attend 50 M€ pour lâcher son défenseur. Un intérêt parisien pour Kephren Thuram est toujours d'actualité mais la direction sportive n'est toujours pas passée à l'action. Le club de la capitale suit aussi un grand espoir d'Aston Villa Carney Chukwuemeka. Les Villans attendent près de 25 M€ pour le laisser filer. En revanche, le PSG avance vite et bien dans le dossier Nordi Mukiele. Alors qu'il était annoncé proche de Galatasaray, ces derniers jours, Idrissa Gueye n'ira pas en Turquie ! Selon nos informations, Galatasaray a été refroidi par les exigences salariales du joueur. De son côté, le Sénégalais veut rester et s'imposer à Paris. On vous en a parlé également ce matin dans la revue de presse, Georginio Wijnaldum a la cote en Italie. Le Néerlandais est dans les petits papiers de la Roma, qui veut passer à l'action. Un prêt avec une option d'achat à hauteur de 20 M€ est évoqué.

On arrête plus Marseille

Le club phocéen est tout proche de s'attacher les services de Darko Lazović. Âgé de 31 ans, cet ailier gauche évolue à l'Hellas Vérone. L'écurie italienne et l'OM sont actuellement en négociations avancées. Les deux clubs sont même très optimistes et pourraient boucler tout ça très vite. Kevin Strootman, dont l'OM ne veut plus, va entrer dans le deal afin de faire baisser l'opération. Le Serbe est attendu dans la citée phocéenne dans les prochains jours.

Les officiels du jour

Paulo Dybala s'est engagé jusqu'en 2025 avec l'AS Roma ! Libre depuis la fin de son contrat à la Juventus, la Joya a décidé de relever le défi du club de la Louve. Alors qu'il était promis à l'Inter depuis plusieurs mois, le forcing de José Mourinho a finalement été payant car le Special One estime que c'est un joueur qui peut faire passer un cap à son équipe. Dybala portera le numéro 21 et touchera un salaire de 6 M€ par an.

Après la belle épopée en Ligue des Champions la saison dernière, Étienne Capoue prolonge l'aventure à Villarreal. Le club espagnol vient d'annoncer que le milieu de terrain français a prolongé son contrat jusqu’en 2024.