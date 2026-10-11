Levante : grosse frayeur en Liga après une incroyable cyberattaque

Grosse frayeur en Espagne. Levante a été victime d’un incident de sécurité informatique susceptible d’avoir exposé les données personnelles de plusieurs catégories de personnes liées au club espagnol. Dans un communiqué publié ce samedi, la formation valencienne a révélé avoir détecté l’incident le 30 septembre dernier, lors d’une opération de mise à jour de ses systèmes de surveillance. Les informations concernées pourraient notamment être celles de ses socios, de ses abonnés, de ses joueurs et des clients de sa boutique en ligne. Une situation préoccupante pour le club, qui a confirmé qu’un agent extérieur s’était introduit illégalement dans ses systèmes, compromettant potentiellement la confidentialité de certaines données privées.

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Face à cette intrusion, le Levante a immédiatement bloqué les services concernés, fermé les accès à distance depuis Internet et procédé au changement des mots de passe sur ses différents systèmes. Le club a également renforcé les dispositifs d’authentification à double facteur et chiffré ses sauvegardes afin de limiter les risques. L’incident a été signalé à l’Agence espagnole de protection des données, conformément à la réglementation en vigueur. En attendant d’en savoir davantage sur l’ampleur de cette cyberattaque et sur les éventuelles informations compromises, le club a appelé les personnes concernées à la plus grande vigilance, leur recommandant de ne pas répondre aux messages suspects, de ne pas ouvrir de liens provenant de sources inconnues et de ne télécharger aucun fichier douteux. De quoi susciter une vive inquiétude du côté de La Liga, alors que cette intrusion fait peser un risque sérieux sur la confidentialité des données personnelles de nombreux acteurs liés au club valencien.