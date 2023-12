PSG : Lionel Charbonnier allume Luis Enrique concernant Gianluigi Donnarumma

Il est parfois difficile de quantifier la valeur de la saison actuelle de Gianluigi Donnarumma avec le PSG. Très souvent décrié pour ses erreurs au pied et ses sautes de concentration préjudiciables, le portier italien n’en reste pas moins impérial sur sa ligne et aura sorti plusieurs rencontres XXL depuis le début de saison. Une chose semble pourtant sûre : malgré les bonnes prestations d’Arnau Tenas, qui a profité de la suspension de Donnarumma après son expulsion au Havre pour se mettre en valeur, l’ancien gardien de l’AC Milan est l’option numéro 1 de Luis Enrique pour garder les buts parisiens cette saison. Et la symbiose est réelle entre Donnarumma et son coach qu’il a récemment encensé dans le JDD.

Une idylle qui ne semble pas faire l’unanimité aux yeux de tout le monde. Sur les ondes de RMC, Lionel Charbonnier, champion du monde en 1998, s’est fendu d’une sortie assassine pour critiquer la gestion du portier italien par l’ancien sélectionneur de l’Espagne : «J’étais un des premiers à taper dessus la saison dernière, parce qu’il n’était pas décisif sur les premiers arrêts qu’il avait à faire. Cette année, il a renversé la tendance. Je le trouve décisif. Il a franchi un cap. Je le trouve très bon sur sa ligne. Pour moi, il a des capacités hors-normes, il a des réflexes incroyables. Mais avec la conception de jeu Luis Enrique, il est très mal exploité. Il va falloir que le coach espagnol change de principe. Avec ce principe de jeu-là, il met Donnarumma en difficulté. Celui qui n’est pas bon, c’est Luis Enrique.»