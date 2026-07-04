Crystal Palace : les trois grandes priorités mercato fixées par Pierre Sage

L’arrivée de Pierre Sage sur le banc de Crystal Palace marque un véritable tournant dans la continuité du projet londonien. Successeur d’Oliver Glasner, artisan d’une campagne solide et d’un sacre en Conference League, le technicien français débarque en Premier League avec une pression immédiate et un premier vrai test majeur dans sa carrière. Après avoir confirmé à Lens, où il a réalisé une saison de très haut niveau conclue par un titre national historique - la Coupe de France - et un passage déjà remarqué à Lyon, Sage change de dimension. À 47 ans, il découvre un championnat plus exigeant, avec l’ambition de maintenir Palace au niveau européen tout en consolidant une dynamique déjà bien installée.

La suite après cette publicité

Conscient de l’héritage laissé par son prédécesseur, le nouveau coach des Eagles n’a pas tardé à afficher ses ambitions. Dans ses premières déclarations, il a insisté sur la continuité et la culture de la gagne : préserver la dynamique, répondre aux exigences de la Premier League et faire vivre au club une nouvelle étape de son développement. Mais en interne, les dirigeants ont déjà acté que le mercato devra être structuré autour de trois priorités majeures afin d’éviter les erreurs de la saison passée, où l’effectif avait été jugé trop juste pour gérer simultanément championnat et compétition européenne.

La suite après cette publicité

L’avenir de Lacroix et Mateta encore incertain

Dans ce contexte, deux dossiers sensibles occupent déjà le devant de la scène : Maxence Lacroix et Jean-Philippe Mateta. Le défenseur français, sous contrat avec le club londonien jusqu’en 2029, attire l’intérêt de Chelsea et reste surveillé de près sur le marché, même si aucune offre officielle n’a encore été transmise selon la presse anglaise. Crystal Palace, de son côté, adopte une position ferme et entend exiger une indemnité importante en cas de départ, bien supérieure aux standards récents du marché anglais. La situation reste donc ouverte, d’autant que Maxence Lacroix dispute actuellement la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France, où sa cote ne cesse de grimper. L’ancien joueur de Wolfsburg serait même passé devant Ibrahima Konaté dans la hiérarchie de Didier Deschamps.

Même constat pour Jean-Philippe Mateta, dont le cas est géré avec prudence par la direction londonienne. Auteur de plusieurs saisons à plus de 10 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant français ne sera pas bradé malgré une situation contractuelle sensible, son contrat expirant en juin 2027. Le club privilégie une stabilité sportive et refuse toute précipitation, quitte à le conserver jusqu’au terme de son contrat. Un choix assumé, dans un contexte où l’entourage du joueur explore d’autres options, sans qu’aucune sortie ne soit encore actée. Celui qui avait failli rejoindre l’AC Milan l’hiver dernier serait d’ailleurs toujours convoité en Serie A.

La suite après cette publicité

Pierre Sage a identifié ses trois grandes priorités

En parallèle, le chantier du mercato estival s’articule autour de profils ciblés selon les indiscrétions du Daily Mail : un défenseur central supplémentaire, un milieu défensif et un numéro 10 capable de dynamiser l’animation offensive. Des besoins identifiés en interne après une saison où la rotation avait montré ses limites, notamment en Europe. Le cas Kamada s’inscrit également dans cette logique de stabilité, le milieu japonais étant proche d’une prolongation après avoir exprimé son envie de rester à Londres. Le staff de Pierre Sage entend s’appuyer sur une base solide tout en ajustant intelligemment un effectif déjà compétitif.

Enfin, Crystal Palace doit par ailleurs gérer les dossiers contractuels de certains cadres. Dean Henderson, capitaine de cette formation londonienne, est en discussions avancées pour prolonger, récompensé de son rôle central dans les récents succès du club. Dans le même temps, Jesurun Rak-Sakyi devrait quitter l’effectif, tandis que la direction sportive ajuste encore ses plans pour préparer une saison où la profondeur de banc sera essentielle. Pierre Sage, lui, sait qu’il n’a pas droit à l’erreur : son projet débute à peine, mais les attentes sont déjà très élevées.