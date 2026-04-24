Bayern : Manuel Neuer va prolonger !

Lié jusqu’en 2026 et âgé de 40 ans depuis le 27 mars dernier, Manuel Neuer n’est pas encore décidé à raccocher les gants. Capable de réaliser de superbes prestations, mais aussi quelques erreurs grossières (comme lors du retour face au Real Madrid), le portier allemand a convaincu son club de prolonger son contrat.

La suite après cette publicité

Comme le rapporte l’Abendzeitung, journal munichois, Neuer va étendre son bail actuel jusqu’en 2027 avec le Bayern Munich. Il pourrait donc garder les cages munichoises jusqu’à ses 41 ans. Il est arrivé en Bavière en 2011, en provenance de Schalke 04.