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Ligue 1

Lens : le face à face manqué de Florian Thauvin contre le LOSC

Par Kevin Massampu
1 min.
Florian Thauvin @Maxppp
Lille 1-0 Lens
winamax
1 2.55 N 3.15 2 2.50 1er pari remboursé

Dominé par un LOSC très en jambes, le Racing Club de Lens ne s’est pas procuré énormément d’occasions depuis le début de ce derby du Nord. Pourtant, les Artésiens ont failli prendre les devants, en début de seconde période. Après un corner, finalement repoussé, les Dogues perdaient la balle dans le rond central et Thauvin était lancé à pleine vitesse face au gardien.

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La dernière touche de balle trop longue du capitaine du RC Lens ne pardonnait pas et Berke Özer intervenait parfaitement devant ses pieds (58e). Une occasion en or manquée par le joueur de 33 ans, auteur de six buts et sept passes décisives en 13 matchs de championnat avec le coup d’envoi de cette 9e journée.

Pub. le - MAJ le
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