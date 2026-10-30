Lens : le face à face manqué de Florian Thauvin contre le LOSC
Dominé par un LOSC très en jambes, le Racing Club de Lens ne s’est pas procuré énormément d’occasions depuis le début de ce derby du Nord. Pourtant, les Artésiens ont failli prendre les devants, en début de seconde période. Après un corner, finalement repoussé, les Dogues perdaient la balle dans le rond central et Thauvin était lancé à pleine vitesse face au gardien.
Florian Thauvin rate son face à face contre Berke Özer !— L1+ (@ligue1plus) October 30, 2026
L’énorme occasion manquée pour le RC Lens 😱
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La dernière touche de balle trop longue du capitaine du RC Lens ne pardonnait pas et Berke Özer intervenait parfaitement devant ses pieds (58e). Une occasion en or manquée par le joueur de 33 ans, auteur de six buts et sept passes décisives en 13 matchs de championnat avec le coup d’envoi de cette 9e journée.
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