Besiktas s’attaque à Jean-Ricner Bellegarde

Depuis 2023, Jean-Ricner Bellegarde s’éclate à Wolverhampton. Malgré la saison plus compliquée des Wolves, le milieu haïtien performe à six mois d’une Coupe du monde historique avec son pays d’origine. Mais sera-t-il encore sous la tunique des Wolves à ce moment-là ? Actuellement touché aux ischio-jambiers, le milieu de 27 ans attise les convoitises.

Selon nos informations, Besiktas est intéressé par l’ancien de Strasbourg. Une première offre dont le montant n’a pas filtré va être soumise au club anglais. Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur pourrait changer d’air cet hiver.