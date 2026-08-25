Le chèque de 78,8 M€ qui retient Karim Benzema en Arabie saoudite

L’information avait fait jaser en Arabie saoudite. Quelques mois seulement après avoir recruté Karim Benzema, Al-Hilal serait tenté à l’idée de résilier le contrat de l’attaquant français de 38 ans (10 buts, 5 passes décisives en 16 matches) à un de son terme. Une rumeur que le principal intéressé avait balayée d’un revers de la main. «Il n’y a rien. Je reste et je continue avec l’équipe». Cependant, un journaliste d’Al-Riyadiyah explique qu’Al-Hilal explorerait plusieurs options dans le but de se séparer du Lyonnais et que si la rupture de contrat est la solution choisie, cela ne coûtera « que » 22 M€. Enfin, le propriétaire du club, le prince Al-Waleed ben Talal, se serait engagé à payer la totalité de cette somme. Une information que le journal Asharq Al-Awsat a quelque peu nuancée. Il y a bien des discussions au sujet de l’avenir de Benzema, mais Al-Hilal ne serait pas aussi déterminé que ça.

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En clair, le quotidien assure que si une séparation entre les deux parties doit être actée, ce sera le fruit de négociations et non d’une rupture unilatérale du club. Benzema doit encore toucher 17,8 M€ de la part de son club jusqu’à la fin de son contrat (30 juin 2027) donc s’il s’en va, le Français touchera une somme inférieure. En revanche, le média précise que Benzema perdrait énormément d’argent s’il venait à quitter l’Arabie saoudite. Le joueur possède un contrat avec Al-Hilal jusqu’en 2027, mais aussi un avec le programme de recrutement de la SPL (que son club n’assume pas). Et ce bail est rémunéré à hauteur de 19,7 M€ par an environ, et ce, jusqu’en 2030. Potentiellement, Benzema doit donc encore percevoir 78,8 M€. Mais s’il quitte l’Arabie saoudite cet été, ce contrat serait immédiatement rompu et le Français perdrait donc l’intégralité de cette somme sans avoir rien à redire. Un enjeu financier qui pourrait pousser l’ex-Merengue à rester dans le Golfe, même en cas de départ d’Al-Hilal.