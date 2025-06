Real Madrid : Xabi Alonso va mettre en place un plan anti-Mbappé !

C’est un gros rendez-vous pour le Real Madrid. Si la plupart des grosses écuries européennes engagées dans ce Mondial des Clubs peuvent y aller en étant plutôt relax et sans trop de pression, à part si ce n’est pour l’énorme enjeu financier que représente ce tournoi, ce n’est clairement pas le cas des Madrilènes pour qui le titre est une obligation. Après une saison assez médiocre pour ne pas dire mauvaise, conclue sans titre majeur, les Merengues ont une occasion pour se refaire et surtout, ce sera l’occasion d’assister aux premiers pas du Real Madrid de Xabi Alonso.

La suite après cette publicité

Autant dire que dès mercredi soir, contre Al-Hilal, la bande de Kylian Mbappé voudra frapper fort. Très fort. Et le Français joue gros, lui aussi. Si pour l’instant les deux candidats pour le Ballon d’Or sont Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, de grosses prestations en terres étasuniennes pourraient en quelque sorte remettre KM9 dans la course. La presse madrilène a d’ailleurs déjà commencé une sorte de propagande pour que le Bondynois puisse avoir des chances de s’emparer du Graal des distinctions individuelles en cas de gros tournoi et de victoire finale…

La suite après cette publicité

D’autres solutions

Quoi qu’il en soit, comme l’indique Marca, Xabi Alonso a justement un plan… anti-Mbappé. Bien évidemment, il ne s’agit pas de confier moins de responsabilités ou de brider l’international tricolore, qui a été, et de loin, le meilleur joueur offensif madrilène sur l’ensemble de la saison. En revanche, il y a volonté d’être un peu moins dépendant de ses exploits individuels et de ses buts. Avec 43 réalisations la saison dernière, il a inscrit 31% des buts des Madrilènes, et en Liga, ce pourcentage s’élève à presque 40%. C’est exceptionnel pour le joueur, mais c’est aussi la preuve qu’il y a peut-être un problème niveau collectif.

Avec le Soulier d’Or sur la pelouse, le Real Madrid a inscrit en moyenne 2,1 réalisations par match, contre 1,5 lorsqu’il n’était pas disponible. Une dépendance à Kylian Mbappé que Xabi Alonso voudra et devra réduire, ce qui passera notamment par une animation offensive qui devra être plus fluide et mieux rodée, mais aussi par certains facteurs sur lesquels il aura moins de poids, comme les retours en forme de Vinicius Jr et Rodrygo, et de Jude Bellingham dans une moindre mesure. Un sacré petit chantier pour Alonso donc…

La suite après cette publicité

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.