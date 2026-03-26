EdF : le joli piqué de Mbappé ouvre le score face au Brésil

Il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir l’équipe de France ouvrir le score face au Brésil en amical aux États-Unis. C’est son capitaine Kylian Mbappé qui s’en est chargé.

La suite après cette publicité

Lancé dans la profondeur, il a profité d’un ballon parfait de Dembélé du gauche, lequel héritait de la récupération de Tchouaméni, pour venir tromper Ederson d’un piqué du droit.