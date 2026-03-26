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EdF : le joli piqué de Mbappé ouvre le score face au Brésil

Par Maxime Barbaud
1 min.
Kylian Mbappé et Michael Olise @Maxppp
Brésil 1-2 France

Il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir l’équipe de France ouvrir le score face au Brésil en amical aux États-Unis. C’est son capitaine Kylian Mbappé qui s’en est chargé.

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TF1
🇧🇷Brésil 0 - 1 France 🇫🇷

BUUUT !
Ouverture du score pour les Bleus grâce à ce magnifique piqué de Kylian Mbappé.

Le match en direct sur TF1 & @tf1plus :
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Lancé dans la profondeur, il a profité d’un ballon parfait de Dembélé du gauche, lequel héritait de la récupération de Tchouaméni, pour venir tromper Ederson d’un piqué du droit.

Pub. le - MAJ le
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