Matchs Amicaux
EdF : le joli piqué de Mbappé ouvre le score face au Brésil
1 min.
@Maxppp
Il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir l’équipe de France ouvrir le score face au Brésil en amical aux États-Unis. C’est son capitaine Kylian Mbappé qui s’en est chargé.
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TF1 @TF1 – 21:41
🇧🇷Brésil 0 - 1 France 🇫🇷Voir sur X
BUUUT !
Ouverture du score pour les Bleus grâce à ce magnifique piqué de Kylian Mbappé.
Le match en direct sur TF1 & @tf1plus :
BUUUT !
Ouverture du score pour les Bleus grâce à ce magnifique piqué de Kylian Mbappé.
Le match en direct sur TF1 & @tf1plus :
Lancé dans la profondeur, il a profité d’un ballon parfait de Dembélé du gauche, lequel héritait de la récupération de Tchouaméni, pour venir tromper Ederson d’un piqué du droit.
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