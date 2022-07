Javier Pastore prolonge à Elche

En fin de contrat, Javier Pastore, 33 ans, a annoncé depuis son lieu de vacances, qu'il allait prolonger l'aventure à Elche pour une saison de plus.

«Salut Franquiverdes, je voulais vous annoncer que je vais prolonger l'aventure d'un an. Je suis très heureux de pouvoir rester à Elche un an de plus. Et de pouvoir participer à cette nouvelle saison si importante pour le club, qui fête ses 100 ans. Vous pouvez compter sur moi, vous allez pouvoir observer un joueur bien différent de celui que j'étais l'an passé. J'ai beaucoup d'envie et je me sens un autre homme physiquement. Merci pour toute l'affection portée l'an passé, cette saison c'est à moi de vous la rendre, sur le terrain. J'espère que nous allons pouvoir profiter ensemble, que chaque match sera une fête,» a déclaré El Flaco, apparu que 15 fois la saison dernière.