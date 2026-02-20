L1 : la rencontre Angers-Lille maintenue, mais à huis clos

Angers risquait de ne pas accueillir la troupe de Bruno Genesio ce dimanche après-midi. En effet, la tempête Pedro qui traverse l’Hexagone cause énormément de dégâts ces derniers jours, notamment au sein de la rivière de La Maine à Angers. Les installations du club, à La Baumette, sont fortement impactées par les eaux qui ne cessent de monter depuis plusieurs jours dans le département. La ville est placée en vigilance rouge, et la rencontre entre les Angevins et les Lillois qui devait avoir lieu ce dimanche à 17h15 était en suspens.

La décision a été prise et le match aura bien lieu, mais à huis clos comme l’a annoncé la LFP. Ce, malgré la prise de parole de François Pesneau, Préfet du Maine-et-Loire, qui avait demandé un report à Vincent Labrune (président de la LFP). La rencontre entre les Angevins (11e) et les Lillois (5e), comptant pour la 23e journée de Ligue 1 se jouera ainsi au stade Raymond-Kopa, qui n’est pas en zone inondable. Malgré les fortes pluies, les joueurs pourront aller sur la pelouse. Quant aux spectateurs, ils n’auront pas la possibilité d’être présents dans les tribunes pour préserver leur sécurité.