OM : Gennaro Gattuso lance un avertissement à Jonathan Clauss

Le feuilleton Jonathan Clauss est en passe d’être réglé à l’OM. Après une fin de mercato bouillante où le club a tenté de mettre la pression sur le joueur pour le faire partir, mécontent de son attitude dans un moment où les résultats ne sont pas au rendez-vous, il s’agit de repartir de l’avant. À en croire les discours de Pablo Longoria cette semaine, l’ancien Lensois semble être reparti du bon pied, même s’il a débuté sur le banc contre l’OL le week-end dernier. À la veille de la réception du FC Metz (ce vendredi, 21h), c’est Gennaro Gattuso cette fois qui prévient le latéral droit. Il devra être performant à l’entraînement pour avoir sa place dans l’équipe en fin de semaine.

«Les matchs ne se gagnent pas le week-end. Ils se gagnent la semaine à l’entraînement. En ce moment, on n’est pas cohérent dans notre travail au quotidien. Il faut être exigeant avec soi-même. C’est à partir de là qu’on pourrait s’éloigner de cette période difficile. Ce n’est pas en réfléchissant de manière individuelle. On a nos forces, nos faiblesses, mais il faut vraiment s’appuyer sur nos têtes, notre mentalité. On a eu des discussions entre nous. Clauss est un joueur international, et quand on voit ses prestations à l’entraînement, ça se voit que c’est un joueur international, mais il faut être constant dans ses prestations. C’est en tant qu’équipe qu’on peut avoir un déclic», assure le coach italien lors d’un point presse.