Liga : encore une bonne opération pour l'Atlético, Getafe cale à Valladolid

Suite de la 31e journée de Liga en cette soirée de mardi avec une affiche sympathique. L'Atlético de Madrid, en forme, se déplaçait à Valence pour affronter Levante. Et les troupes de Diego Simeone ont fait le boulot avec cette victoire 1-0. Très vite, Marcos Llorente a encore fait des miracles avec un beau contrôle orienté, puis un caviar à destination de Diego Costa qui semble cependant avoir été mis au fond par un défenseur rival (0-1, 15e). Le score n'a plus bougé, malgré de nombreuses occasions des deux côtés, et l'Atlético s'empare de la troisième place devant Séville.

Mieux, les Colchoneros ont désormais six points d'avance sur le cinquième, Getafe, puisque le club de la banlieue de Madrid n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 sur la pelouse de Valladolid. Jaime Mata avait pourtant mis les Azulones devant (41e) mais Enes Unal a égalisé à la 45e+5, sur pénalty. Valladolid reste quinzième.

