Serie A : Brahim Diaz et l'AC Milan déroulent contre Monza

En voilà une affiche à la saveur particulière : pour la première fois de l'histoire du championnat, le duo Silvio Berlusconi-Adriano Galliani s'asseyait dans les travées du stade San Siro en tant qu'adversaires de l'AC Milan. En effet, le Diavolo milanais accueillait ce samedi le promu de l'AC Monza, dans le cadre de la 11ème journée pour une rencontre qui sentait bon la poudre lombarde. En première période, les Rossoneri n'ont pas tardé à prendre les devants grâce à une belle réalisation de Brahim Diaz en soliste, qui a transpercé le rideau défensif de Monza (16e). Et alors que les joueurs de Raffaele Palladino tentaient de répondre, à l'image d'une frappe lointaine de Stefano Sensi (24e) et d'une tête plongeante inspirée de Carlos Augusto (28e), l'international espagnol, prêté par le Real Madrid, est allé de son doublé avec un joli contrôle orienté avant de décrocher son tir du pied droit (41e). A l'heure de jeu, Divock Origi a enroulé une magnifique frappe qui est venue nettoyer la lucarne de Michele Di Gregorio (65e). Le jeune Filippo Ranocchia a réduit le score sur un joli coup franc (70e), fêtant son premier but dans sa carrière professionnelle en Serie A. A l'approche du coup de sifflet final, Rafael Leão a voulu participé à la fête avec un but inscrit sur une ouverture de Théo Hernandez (84e). De quoi mettre à l'abri définitivement les Rossoneri.

Au classement, les Milanais s'installent à la 2ème position avec le même nombre de points que le Napoli, qui affronte l'AS Rome dimanche. Monza reste 14ème à plus de cinq unités de la zone rouge. Le weekend prochain, les joueurs de Stefano Pioli iront au Stadio Olimpico - Grande Torino pour affronter le Torino, tandis que les Brianzoli accueilleront, à la maison, Bologne pour la 12ème journée de Serie A.