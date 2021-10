OL-AS Monaco : la frustration de Ruben Aguilar

Ce samedi soir, pour le choc de la 10ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a empoché les trois points de la victoire grâce à son succès contre l'AS Monaco (2-0) au Groupama Stadium. Interrogé au micro de Canal + juste après le coup de sifflet final de cette partie, Ruben Aguilar (28 ans) a fait part de toute sa frustration au regard de la physionomie du match.

« Je suis un peu frustré. On ne fait pas un si mauvais match, on sait que c'est une belle équipe... je ne sais pas s'il y a penalty (faute de Disasi, NDLR), mais on passe à côté de quelque chose, c'est dommage. Maintenant, l'équipe va relever la tête. Il faut rester positif, il faut travailler, on a un match de Ligue Europa (contre le PSV Eindhoven, jeudi à 21h) qui arrive », a ainsi lâché le latéral droit de l'ASM, qui estimait donc qu'il y avait la place de faire mieux sur la pelouse de Lyon.