Menu Rechercher
Commenter 10
UEFA Europa League

OL-PAOK : sept supporters grecs décèdent dans un terrible accident

Par Samuel Zemour
1 min.
Les supporters du PAOK à l'Orange Vélodrome @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Lyon PAOK Voir sur CANAL+

Terrible drame en marge du match OL-PAOK. Un horrible accident s’est produit près de Lugojelul, en Roumanie et a coûté la vie à sept supporters grecs du PAOK. Ils étaient partis d’Alexandreia, dans la province d’Imathia en Grèce et se rendaient en France, à Lyon, pour assister au match de Ligue Europa entre le PAOK et l’OL, ce jeudi. Le van transportant dix passagers est entré en collision frontale avec un poids lourd, selon les informations locales de digi24.ro, relayés par plusieurs médias grecs.

La suite après cette publicité

Au total, quatre véhicules ont été impliqués dans cet accident mortel où trois survivants ont été transportés d’urgence à l’hôpital de Lugoj, dont deux dans un état critique. Les secours ont par ailleurs rencontré d’importantes difficultés en raison des conditions météorologiques extrêmes qui ont empêché les hélicoptères d’accéder au lieu de l’accident.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lyon
PAOK

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lyon Logo Lyon
PAOK Logo PAOK Salonique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier