OL-PAOK : sept supporters grecs décèdent dans un terrible accident

Terrible drame en marge du match OL-PAOK. Un horrible accident s’est produit près de Lugojelul, en Roumanie et a coûté la vie à sept supporters grecs du PAOK. Ils étaient partis d’Alexandreia, dans la province d’Imathia en Grèce et se rendaient en France, à Lyon, pour assister au match de Ligue Europa entre le PAOK et l’OL, ce jeudi. Le van transportant dix passagers est entré en collision frontale avec un poids lourd, selon les informations locales de digi24.ro, relayés par plusieurs médias grecs.

Au total, quatre véhicules ont été impliqués dans cet accident mortel où trois survivants ont été transportés d’urgence à l’hôpital de Lugoj, dont deux dans un état critique. Les secours ont par ailleurs rencontré d’importantes difficultés en raison des conditions météorologiques extrêmes qui ont empêché les hélicoptères d’accéder au lieu de l’accident.