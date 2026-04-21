Real Madrid : Kylian Mbappé aura son mot à dire pour le futur coach

La Casa Blanca n’a jamais aussi bien porté son nom. Cette saison, encore une fois, le Real Madrid va réaliser une saison blanche sans titre majeur. Sur le banc, Alvaro Arbeloa a de fortes chances d’être remercié en fin de saison. Selon Radio Marca, un candidat se détache actuellement aux yeux de la direction.

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Journaliste pour le média, Ramon Alvaréz de Mon a confié : «au 21 avril, Pochettino est le candidat le plus sérieux pour devenir le prochain entraîneur du Real Madrid (…) L’entraîneur idéal pour le Real Madrid est Mauricio Pochettino. C’est un candidat exceptionnel car il connaît parfaitement l’esprit du Real Madrid (…) Mbappé pourrait jouer un rôle déterminant dans le choix de l’entraîneur. Il connaît Deschamps et Pochettino, qui sont les candidats les plus sérieux». KM10, qui a déjà collaboré avec les deux entraîneurs, pourrait donc avoir son mot à dire.