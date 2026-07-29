Le Barça pense à faire une offre pour un milieu de terrain espagnol

Le FC Barcelone va-t-il recruter pour remplacer Frenkie de Jong ? C’est une tendance qui commence à se dessiner peu à peu dans les médias espagnols, qui évoquent désormais clairement la possibilité de voir un milieu débarquer d’ici la fin du mercato. Si le nom de Rodri (Manchester City) revient souvent, une autre piste pourrait être activée par Deco.

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Comme l’indique le média de Valence Tribuna VCF, le FC Barcelone songe à faire une offre pour Javi Guerra, le milieu de terrain de 23 ans de Valence, déjà dans le viseur du club ces derniers mercatos. Les Ches demandent cependant le versement de sa clause libératoire, qui passera de 40 à 60 millions d’euros dès samedi. Des clubs anglais sont aussi sur le coup.