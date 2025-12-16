Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

The Best 2025 : la réaction du lauréat Ousmane Dembélé

Par Samuel Zemour
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Ousmane Dembélé conclut l’année en beauté. Après une saison fantastique (35 buts et 16 passes décisives en 53 rencontres) et cinq titres remportés, dont sa première Ligue des Champions, le Français de 28 ans, déjà lauréat du Ballon d’Or 2025, vient également de remporter le trophée concurrent, organisé par la FIFA : le trophée The Best de meilleur joueur de l’année. Il a devancé son coéquipier et ami Kylian Mbappé, ainsi que Lamine Yamal (FC Barcelone).

La suite après cette publicité

«Je voulais remercier tous mes coéquipiers, le travail paie. Cela a été une année fantastique individuellement et collectivement. Je voulais aussi remercier ma famille, le club du PSG, son président et son staff. Je remercie le président de la FIFA, tous les membres de la FIFA. Cela me fait plaisir. J’espère revenir ici l’année prochaine», a déclaré Ousmane Dembélé, présent sur place, à Doha (Qatar). L’attaquant parisien pourrait d’ailleurs remporter un ultime trophée cette année, s’il s’impose contre Flamengo, en finale de la Coupe intercontinentale mercredi (18h).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier