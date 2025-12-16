The Best 2025 : la réaction du lauréat Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé conclut l’année en beauté. Après une saison fantastique (35 buts et 16 passes décisives en 53 rencontres) et cinq titres remportés, dont sa première Ligue des Champions, le Français de 28 ans, déjà lauréat du Ballon d’Or 2025, vient également de remporter le trophée concurrent, organisé par la FIFA : le trophée The Best de meilleur joueur de l’année. Il a devancé son coéquipier et ami Kylian Mbappé, ainsi que Lamine Yamal (FC Barcelone).

«Je voulais remercier tous mes coéquipiers, le travail paie. Cela a été une année fantastique individuellement et collectivement. Je voulais aussi remercier ma famille, le club du PSG, son président et son staff. Je remercie le président de la FIFA, tous les membres de la FIFA. Cela me fait plaisir. J’espère revenir ici l’année prochaine», a déclaré Ousmane Dembélé, présent sur place, à Doha (Qatar). L’attaquant parisien pourrait d’ailleurs remporter un ultime trophée cette année, s’il s’impose contre Flamengo, en finale de la Coupe intercontinentale mercredi (18h).