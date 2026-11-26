Cet été, le FC Barcelone avait frappé un joli coup avec Jesse Bisiwu. Considéré comme le plus gros talent du FC Bruges et une des pépites du foot belge, l’ailier de 18 ans né à Louvain rejoignait ainsi la Catalogne pour un montant d’environ 8,5 millions d’euros. Un montant conséquent pour un joueur recruté pour renforcer, dans un premier temps, l’équipe B du Barça, avec, forcément, une volonté de l’intégrer chez les A relativement rapidement. Et aussi la preuve que le club catalan a énormément confiance en lui.

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Joueur particulièrement technique et déséquilibrant avec le ballon, il fait des ravages en un contre un, et a tapé dans l’oeil de tous les clubs européens avant de rejoindre la Catalogne. Il avait d’ailleurs montré des choses intéressantes lors de ses quelques apparitions pendant les matchs de présaison en été. Et même s’il a parfois été convoqué par Flick chez les A - il était dans le groupe qui a voyagé pour affronter Sabah mercredi soir - il n’a pas encore débuté avec l’équipe première cette saison. Il faut dire que la compétition fait rage aux postes offensifs, où Karim Adeyemi et Gabriel Jesus, habituels remplaçants, ont encore marqué des points en Ligue des Champions.

Un prétendant en Ligue 1

Il doit donc pour l’instant se contenter de jouer avec le Barça Atletic, en quatrième division. Un niveau relativement bas pour celui qui a disputé 8 matchs avec l’équipe B, sans réussir à marquer encore. Dès lors, comme l’indique Walfoot, le FC Barcelone souhaite prêter l’international U19 belge dans un club de première division, afin qu’il ait du temps de jeu au plus haut niveau et d’avoir une véritable adversité face à lui.

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Quel club de Ligue 1 doit accueillir Jesse Bisiwu ? L'OM L'OL L'AS Monaco Le RC Lens Le Stade Rennais Le Paris FC Le LOSC Un autre club Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Toujours selon le média belge, plusieurs clubs se sont déjà manifestés. D’abord, l’Ajax, avec qui le FC Barcelone entretient de superbes relations. Les Glasgow Rangers se sont aussi manifestés, ainsi qu’un club de Ligue 1 dont le nom n’a pas été dévoilé. Mais il s’agit, toujours selon la publication, d’un club plutôt huppé du championnat français. Quoi qu’il en soit, Jesse Bisiwu est disponible dans le cadre d’un prêt et pourrait être une superbe affaire pour plus d’un club français !