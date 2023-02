BL : Francfort s’impose face au Werder et reste au contact du podium

Dernière affiche du jour comptant pour la 21ème journée de Bundesliga, l’Eintracht Francfort recevait le Werder Brême dans son antre. Les locaux, 6èmes avant le coup d’envoi, trouvaient la faille dès le début de la rencontre sur un but contre son camp de Marco Friedl, le capitaine des visiteurs (7e, 1-0). La première période était ensuite assez pauvre en occasion. Au retour des vestiaires, c’est Randal Kolo Muani qui se chargeait de faire le break. L’attaquant tricolore envoyait une première tête bien arrêtée par le gardien adverse mais le ballon revenait sur Daichi Kamada qui retrouvait le Français pour son 10ème but en Bundesliga (52e, 2-0).

Le Werder essayait ensuite de se montrer dangereux pour trouver la faille. Cependant, les visiteurs se cassaient les dents sur la défense de l’Eintracht qui continuait de se procurer les meilleures situations en contre par l’intermédiaire de ses attaquants et leur capacité à créer le danger en un contre un (79e et 85e). Grâce à cette victoire, Francfort reste 6ème mais garde le rythme imposé par les équipes en tête de Bundesliga, à seulement 2 points de Dortmund et de la troisième place. Statu quo également pour Brême à la 10ème place du championnat allemand.

