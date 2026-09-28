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Ligue des Champions

LdC, Lille : l’UEFA inflige une grosse sanction à Ethan Mbappé !

Par Matthieu Margueritte
Ethan Mbappé @Maxppp

Ethan Mbappé est fixé. Expulsé lors du match de Ligue des Champions face au Betis (2-3), après avoir assené un coup de coude au défenseur Natan, le milieu offensif du LOSC connaît sa sanction. L’Équipe révèle que l’UEFA lui a infligé trois matches de suspension.

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Un coup dur pour le frère cadet de Kylian Mbappé qui va donc manquer le choc à l’Emirates face à Arsenal (13 octobre), la réception de Galatasaray (21 octobre) et le déplacement en Norvège face à Bodo/Glimt (3 novembre). Mbappé fera son retour en C1 à l’occasion du Bayern Munich (25 novembre).

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