Le communiqué cinglant d’Albacete après les chants racistes envers Vinicius Jr

Après la défaite surprise (2-3) du Real Madrid contre Albacete, une nouvelle affaire de racisme a éclaté. En effet, Vinicius Jr a de nouveau été victime de chants racistes. D’après une vidéo publiée par AS, on entend un groupe de supporters d’Albacete scander des insultes racistes à l’encontre du Brésilien. Ce jeudi soir, le club bourreau des Merengues a fermement condamné ces actes. «Il est tout aussi douloureux et honteux que des images terribles, honteuses et répréhensibles à caractère raciste ternissent une soirée magique au Carlos Belmonte», précise tout d’abord le communiqué.

La suite après cette publicité

«Nous travaillons à identifier qui a jeté une banane sur le terrain et nous prendrons toutes les mesures nécessaires, et si possible, nous veillerons à ce qu’ils ne remettent plus jamais les pieds dans le stade Carlos Belmonte. Albacete Balompié souhaite témoigner de son soutien à Vinicius Junior, au Real Madrid CF et à tous les supporters madrilènes», ajoute enfin le club.