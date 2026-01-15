Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Le communiqué cinglant d’Albacete après les chants racistes envers Vinicius Jr

Par Josué Cassé
1 min.
vinicius @Maxppp

Après la défaite surprise (2-3) du Real Madrid contre Albacete, une nouvelle affaire de racisme a éclaté. En effet, Vinicius Jr a de nouveau été victime de chants racistes. D’après une vidéo publiée par AS, on entend un groupe de supporters d’Albacete scander des insultes racistes à l’encontre du Brésilien. Ce jeudi soir, le club bourreau des Merengues a fermement condamné ces actes. «Il est tout aussi douloureux et honteux que des images terribles, honteuses et répréhensibles à caractère raciste ternissent une soirée magique au Carlos Belmonte», précise tout d’abord le communiqué.

La suite après cette publicité

«Nous travaillons à identifier qui a jeté une banane sur le terrain et nous prendrons toutes les mesures nécessaires, et si possible, nous veillerons à ce qu’ils ne remettent plus jamais les pieds dans le stade Carlos Belmonte. Albacete Balompié souhaite témoigner de son soutien à Vinicius Junior, au Real Madrid CF et à tous les supporters madrilènes», ajoute enfin le club.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Albacete
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Albacete Logo Albacete
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier