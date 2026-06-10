Emiliano Martinez se rapproche de la Juventus

Depuis plusieurs jours, la Juventus avance sérieusement sur le dossier d’Emiliano Martinez (33 ans). Comme l’indique Sky Sport, les dirigeants turinois auraient d’ailleurs trouvé un accord avec le gardien argentin, qui serait prêt à un effort financier pour rejoindre la Serie A. Un contrat de trois ans aurait été au cœur des discussions, avec une rémunération inférieure à celle qu’il perçoit actuellement outre-Manche.

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Le champion du monde 2022 est sous contrat jusqu’en 2029 avec les Villans, vainqueurs de la dernière Ligue Europa, mais ce départ pourrait lui apporter de nouvelles sensations et de nouveaux trophées. La Vieille Dame doit encore s’entendre avec le club anglais sur les modalités du transfert. Les Bianconeri ne veulent pas faire un investissement excessif sur le portier argentin, notamment à cause de son âge. Son club va devoir trancher, car en Italie, d’autres options sont dans les esprits.