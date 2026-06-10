Menu Rechercher
Commenter 5
Serie A

Emiliano Martinez se rapproche de la Juventus

Par Tom Courel
1 min.
Emiliano Martinez avec la coupe lors de la cérémonie @Maxppp

Depuis plusieurs jours, la Juventus avance sérieusement sur le dossier d’Emiliano Martinez (33 ans). Comme l’indique Sky Sport, les dirigeants turinois auraient d’ailleurs trouvé un accord avec le gardien argentin, qui serait prêt à un effort financier pour rejoindre la Serie A. Un contrat de trois ans aurait été au cœur des discussions, avec une rémunération inférieure à celle qu’il perçoit actuellement outre-Manche.

La suite après cette publicité

Le champion du monde 2022 est sous contrat jusqu’en 2029 avec les Villans, vainqueurs de la dernière Ligue Europa, mais ce départ pourrait lui apporter de nouvelles sensations et de nouveaux trophées. La Vieille Dame doit encore s’entendre avec le club anglais sur les modalités du transfert. Les Bianconeri ne veulent pas faire un investissement excessif sur le portier argentin, notamment à cause de son âge. Son club va devoir trancher, car en Italie, d’autres options sont dans les esprits.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Premier League
Aston Villa
Juventus
Emiliano Martínez

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Aston Villa Logo Aston Villa
Juventus Logo Juventus Turin
Emiliano Martínez Emiliano Martínez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier