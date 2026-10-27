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Le Barça condamné à payer l’Atlético pour Julian Alvarez

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Cet été, le FC Barcelone a tenté, en vain, de recruter l’attaquant star de l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez (26 ans). Malgré les assauts répétés des Blaugranas et les déclarations publiques de l’Argentin, les Colchoneros n’ont pas cédé et ont même porté plainte contre les Culés, qu’ils ont accusés d’avoir approché illégalement leur joueur. Conspué par ses propres supporters en début de saison, Alvarez s’est depuis excusé. Ce mardi, Mundo Deportivo nous apprend que le Barça va devoir indemniser l’Atlético.

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Pour n’avoir pas respecté les règles, les Catalans devront verser 602 euros aux Madrilènes. Les Rojiblancos se sont appuyés sur le règlement qui stipule que « tout club souhaitant recruter un(e) footballeur(se) professionnel(le) doit notifier par écrit son intention au club auquel celui-ci ou celle-ci est affilié(e) avant d’entamer les négociations avec le footballeur ou la footballeuse. » Le média pro-Barça rappelle d’ailleurs que les Blaugranas avaient déjà dû verser 300 euros à l’Atlético en 2019 pour les mêmes raisons, lors de leur tentative de recrutement d’Antoine Griezmann.

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