Ligue des Champions : l’Angleterre assassine Diego Simeone

Après un match d’anthologie entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich mardi soir, l’Atlético de Madrid et Arsenal ont croisé le fer hier soir en 1/2 finale aller de l’UEFA Champions League. Le spectacle n’a pas été du même niveau que le match disputé au Parc des Princes, comme on pouvait s’y attendre. Mais les Colchoneros et les Gunners se sont rendus coup pour coup dans un match très tendu sur le terrain comme en dehors. L’arbitrage a d’ailleurs été au centre des débats après le coup de sifflet final. Mikel Arteta a été le premier à dégainer, lui qui estime que son équipe aurait dû bénéficier d’un deuxième pénalty. « Je ne comprends pas, je suis très, très contrarié. Toute la procédure est désolée, vous ne pouvez pas revenir sur cette décision. À ce niveau, c’est totalement inacceptable.»

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Dans le camp d’en face, Diego Simeone a été invité à répondre à la sortie du coach des Gunners concernant la faute commise sur Eze, qui aurait dû entraîner un pénalty. « «Je ne commente jamais les opinions des autres», a lancé El Cholo, qui n’a pas épargné non plus l’arbitre. « Pour siffler un penalty, et bien ça doit être penalty… Le contact m’a semblé minime, c’est une demi-finale de Ligue des Champions… », a-t-il avoué concernant le pénalty accordé à Arsenal après la faute sur Viktor Gyökeres. Très cash, le technicien argentin a adopté la même attitude sur son banc durant la rencontre. Comme à son habitude, il a été très expansif mais aussi très tendu dans sa zone technique, n’hésitant pas à donner de la voix face au corps arbitral.

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Le comportement de Simeone est pointé du doigt

Le Daily Mail revient d’ailleurs sur son comportement au moment où les Londoniens pensaient obtenir un second pénalty. «Arsenal pensait avoir obtenu le troisième penalty du match à Madrid mercredi soir, suite à une faute apparente de David Hancko sur Eberechi Eze. L’arbitre néerlandais Danny Makkelie a accordé le penalty sur le terrain, mais a été invité à consulter l’écran pour vérifier sa décision. Après 45 secondes de vérification et 13 visionnages des ralentis, l’arbitre a changé sa décision, au grand dam de Mikel Arteta, mais au grand plaisir de Simeone. Alors que Makkelie se dirigeait vers le moniteur pour vérifier la décision, Simeone s’est précipité hors de sa zone technique pour donner son avis, et a agité les mains en l’air pendant la diffusion de la vidéo. Lorsque la décision a été annulée, Simeone s’est précipité vers les joueurs et en a poussé plusieurs pour les encourager.»

L’attitude n’a pas du tout été au goût des médias britanniques et des consultants tv, qui ne l’ont pas épargnés après la rencontre. C’est le cas de Steve McManaman, qui officie sur TNT Sports. « On reparle de la VAR. Je la déteste vraiment, je la déteste, je la déteste. Elle gâche le jeu. J’ai vu le comportement de Diego Simeone et de ses assistants lorsque l’arbitre a tenté de consulter l’écran vidéo : c’était inadmissible. Les invectives incessantes du quatrième arbitre… Une fois qu’il a sifflé et qu’il y a contact, ce n’est pas une erreur flagrante, il ne devrait pas revenir sur l’action pour la revoir. Ça me dépasse, mais je trouve qu’il a fait un match catastrophique. » Relancé sur l’attitude de Simeone, jugée excessive, il en a remis une couche.

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L’Angleterre le tacle fort

«Si cela s’était produit dans la surface adverse, Simeone serait devenu fou de rage et réclamerait un penalty. Son comportement est inadmissible. Honnêtement, c’est horrible. Nous pouvions voir ce qui se passait, son comportement et celui de son adjoint étaient terribles, absolument épouvantables. C’est pourquoi les gens n’aiment pas les manœuvres douteuses et l’Atlético de Madrid.» L’ancien défenseur d’Arsenal, Martin Keown, est du même avis : « je ne pense tout simplement pas que la situation était claire et évidente. L’arbitre devrait pouvoir arbitrer le match. La VAR s’est trop immiscée dans le jeu. Ce n’est pas ce que nous souhaitions avec la VAR, cela ne fait pas partie du protocole. Simeone, avec ses agissements en marge du terrain… le drame qu’il crée et les scènes… »

«Au final, l’arbitre a cédé à la pression, il a consulté la vidéo et n’a pas maintenu sa décision. Je ne pense pas qu’il aurait dû être obligé de recourir à la vidéo. Il faut garder son calme après un match, et je ne veux pas aller trop loin, mais quelque chose clochait vraiment ce soir (hier). Il manipule le public, mais aussi les arbitres. Il crée un véritable drame.» Présent en plateau, Steven Gerrard lui a fait remarquer qu’Arteta en faisait autant. Mais Keown a répondu : « pas avec le même succès que cet homme, c’est un maître.» Diego Simeone ne s’est pas fait des amis. L’Argentin sera attendu au tournant mardi soir lors de la manche retour qui se déroulera à l’Emirates Stadium.