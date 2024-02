Chelsea : plusieurs fans réclament la tête de Mauricio Pochettino

Les nouveaux propriétaires ont décidément du mal. Depuis l’arrivée de Todd Boehly et ses équipes, plusieurs entraîneurs se sont succédés sur le banc de Chelsea. Thomas Tuchel a été remplacé par Graham Potter, lui-même remplacé par Frank Lampard. Ce dernier a assuré l’intérim en attendant l’arrivée de Mauricio Pochettino durant l’été. Oui mais voilà, le technicien argentin connaît de grandes difficultés avec son équipe, onzième de Premier League.

Après la femme de Thiago Silva, certains supporters des Blues ont, eux aussi, critiqué Pochettino et réclamé son départ. Interrogé par The Sun, un fan a simplement déclaré : «Pochettino doit partir.» Un autre a, lui confié : «Potter était meilleur. Je ne peux pas me dire que Chelsea ne serait pas dans une meilleure position maintenant avec Palmer en attaque et une organisation défensive plus forte». L’ancien coach des Londoniens a ses soutiens chez les supporters « Justice pour Graham Potter », a lâché l’un d’entre eux. Pochettino est de plus en plus sous pression…