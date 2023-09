Le FC Barcelone veut recruter un acolyte de Lamine Yamal

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone sort d’un été très compliqué. Les contraintes du fair-play financier de la Liga ont clairement posé plus d’un casse-tête à la direction de Joan Laporta, qui a tout de même réussi à offrir quelques jolis cadeaux à Xavi, à l’image de João Félix et de João Cancelo, arrivés dans le money time du mercato estival. Via quelques manœuvres financières et leur proximité avec certains agents comme Jorge Mendes, les dirigeants barcelonais ont ainsi pu renforcer leur effectif de façon conséquente…

Et visiblement, dans les bureaux, on travaille déjà sur l’été prochain. Toujours à l’affût des bonnes opportunités et du marché des joueurs libres - encore exploité cet été avec İlkay Gündoğan et Íñigo Martínez - le club barcelonais a déjà jeté son dévolu sur un nouveau joueur dont le contrat arrive à expiration : Nico Williams, la pépite de l’Athletic.

Un proche des pépites du Barça

L’ailier de 21 ans est ainsi une des cibles principales du Barça pour le prochain mercato, comme le révèle Sport. Et il s’agit de bien plus que d’un simple intérêt, puisque le club a déjà pris contact avec l’agent du joueur pour tâter le terrain. Rapide et dribbleur, Williams est capable de jouer sur un côté comme en pointe de l’attaque, et fait partie des plus gros espoirs du football espagnol, lui qui est déjà international A (10 sélections, 2 buts).

Il s’inscrit pleinement dans la politique de recrutement du Barça, visant à enrôler de jeunes joueurs, espagnols qui plus est. Surtout que lors des récents stages de la sélection, Williams s’est rapproché du jeune clan barcelonais composé de Lamine Yamal, Gavi ou Alejandro Baldé. Sur le terrain, il a également montré une très belle entente avec Yamal, comme lors de la victoire espagnole contre Chypre (6-0), où les deux jeunes ont fait des ravages devant. L’Athletic va tout de même tenter de prolonger son joueur qui a distribué 2 passes décisives en 4 matchs de Liga cette saison, mais face à l’intérêt du Barça, ça s’annonce compliqué…