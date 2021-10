PSG : Thierry Henry explique les difficultés de Georginio Wijnaldum

La suite après cette publicité

Dans une passe compliquée depuis son arrivée cet été, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum n'a jamais caché son agacement : « je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier. J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'ai toujours été en forme et j'ai aussi très bien réussi. C'est quelque chose de différent et il faut s'y habituer. J'étais vraiment heureux de commencer cette nouvelle étape et puis cela s'est produit... c'est très difficile. »

Au micro de Prime Video Sport, l'ancien international français Thierry Henry a expliqué l'adaptation difficile du Néerlandais, le comparant à d'autres joueurs transférés récemment : « Saul Niguez connaît ça à l’heure actuelle à Chelsea. Je me rappelle de Fabinho qui avait eu du mal à s’adapter à la structure de Klopp à Liverpool. Ça lui a pris six mois. [...] Ce n’est pas un mauvais joueur. Tu ne deviens pas mauvais en deux mois. Je l’ai vu jouer avec les Pays-Bas, il est encore bon mais il a besoin de structure. Un joueur comme ça a besoin d’être structuré. »