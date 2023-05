Fernando Llorente raccroche officiellement les crampons

C’était un secret de polichinelle. La retraite de Fernando Llorente était quasiment actée depuis son départ d’Eibar en février dernier mais le principal intéressé l’a annoncé officiellement sur ses réseaux ce mercredi. A 38 ans et après 18 saisons passés sur les différentes pelouses européennes en tant que joueur professionnel avec l’Athletic, où il a été formé, mais aussi la Juventus, Séville, Swansea, Tottenham, Naples, Udinese et Eibar, l’attaquant espagnol raccroche les crampons et met un terme à sa carrière de footballeur.

«Depuis tout petit, je rêvais de devenir footballeur. Et qui m’aurait dit que je pourrais profiter et vivre tout ce que le football m’a donné ?», a notamment confié Fernando Llorente sur ses réseaux sociaux. un message accompagné d’une vidéo de quatre minutes avec quelques-uns de ses plus beaux buts. L’ancien joueur souligne que ces deux décennies ont été «un long chemin au cours duquel, à force de travail, de sacrifice, d’humilité et de passion», il a pu «profiter de jouer pour de grandes équipes dans lesquelles (il a) toujours donné le meilleur de lui-même avec fierté.»

