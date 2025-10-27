Menu Rechercher
Real Madrid : nouvelle blessure pour Dani Carvajal

Par Kevin Massampu
1 min.
Dani Carvajal, expulsé contre l'OM @Maxppp
Real Madrid 2-1 Barcelone

Les pépins physiques se poursuivent pour Daniel Carvajal. L’international espagnol (52 sélections) est entré en jeu, ce dimanche, lors de la victoire du Real Madrid contre le FC Barcelone en Liga (2-1), presqu’un mois après sa dernière apparition avec le Real, contre l’Atlético de Madrid (défaite, 5-2). Un retour de courte durée, puisque le club merengue vient d’annoncer son indisponibilité suite à un problème au genou.

Real Madrid C.F.
Parte médico de Carvajal.
« Après les examens réalisés par les services médicaux du Real Madrid, notre capitaine Dani Carvajal a été diagnostiqué avec la présence d’un corps étranger dans le genou droit. Carvajal va subir une arthroscopie », communique le Real, ce lundi. D’après la Cope, le latéral droit de 33 ans sera éloigné des terrains durant deux à trois mois.

Pub. le - MAJ le
