Barça : Bernardo Silva est prêt à patienter

Libre depuis la fin de son aventure avec Manchester City, Bernardo Silva continue de privilégier une arrivée au FC Barcelone. Le milieu portugais est conscient que l’opération ne dépend pas uniquement de sa volonté et que plusieurs conditions doivent encore être réunies avant qu’un accord puisse être trouvé. Entre les contraintes financières du club catalan, la nécessité de dégraisser l’effectif et l’aval définitif de Hansi Flick, qui selon nos informations aurait validé le profil du Portugais. Malgré cela, le joueur de 31 ans est prêt à patienter encore quelques semaines dans l’espoir de voir le Barça passer à l’action.

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L’effectif blaugrana est déjà particulièrement fourni dans l’entrejeu avec des joueurs comme Pedri, Frenkie de Jong ou encore Gavi, ce qui oblige la direction sportive à réfléchir avant d’ajouter un élément supplémentaire. Malgré ces incertitudes, Bernardo Silva conserve un sérieux atout : sa fiabilité physique. Depuis 2015, le Portugais a très rarement été éloigné des terrains et n’a manqué qu’une poignée de rencontres en raison de blessures mineures. Affaire à suivre…