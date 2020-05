Le PSG tente de négocier le prix de Mauro Icardi

Un coup de maître. En récupérant sous la forme d'un prêt avec option d'achat Mauro Icardi dans la dernière ligne droite du mercato estival, le directeur sportif parisien Leonardo a montré l'étendue de son talent et de son réseau. Il a ainsi attiré un buteur prolifique, mis à l'écart à l'Inter Milan, dont le profil semblait mieux se marier avec Neymar et Kylian Mbappé. Il n'a cependant pas échappé aux aléas de la saison, perdant même sur la fin son avantage sur Edinson Cavani aux yeux de Thomas Tuchel.

Au point de remettre en cause un avenir au PSG ? Une chose est certaine, c'est bien le club de la capitale qui a la main dans le dossier, avec son option d'achat évaluée à 70 M€. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG est entré dans la phase active sur ce dossier et a décidé de passer à l'action. Première chose : il souhaite bien lever l'option d'achat de l'Argentin âgé de 27 ans et ne pas laisser ainsi la Juventus bondir dessus.

Une tentative de négociation

Deuxième nouvelle : le PSG aimerait faire baisser l'option d'achat établie avec l'Inter Milan l'été dernier. La raison invoquée est aussi simple qu'évidente : l'impact du coronavirus sur les finances des clubs. Mais sera-ce un argument audible pour l'Inter, qui pourrait récupérer beaucoup d'argent dans la vente possible de Lautaro Martinez au FC Barcelone ?

A priori, le club intériste n'a pas d'intérêt à renégocier mais qui sait ? Paris prend toutefois un risque de tendre les relations alors qu'il a jusqu'à fin mai pour lever l'option d'achat. La Gazzetta évoque une possible tentative d'échange, le PSG incluant un joueur dans la transaction pour faire baisser le prix. Dans tous les cas, le club francilien fera l'effort nécessaire pour boucler un dossier rendu facile l'été dernier.