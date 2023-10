L’AC Milan a pris une grosse décision pour l’avenir d’Olivier Giroud

«Une prolongation ? Nous y réfléchirons en juin, pour l’instant je veux faire de mon mieux pour Milan. Je ne prévois rien mais je me sens bien ici, et je suis heureux depuis le premier jour». Voici ce que déclarait récemment Olivier Giroud au sujet de son avenir en terres milanaises. Un flou laissé par l’attaquant des Bleus qui pourrait, malgré tout, rapidement se décanter. En effet, selon les dernières informations de la presse italienne, l’AC Milan a fait son choix.

Ainsi, la Gazetta dello Sport indique, en ce sens, que des négociations sont actuellement en cours entre l’ancien Montpelliérain et les Rossoneri en vue d’un contrat jusqu’en 2025. Le journal au papier rose précise, par ailleurs, que le buteur de 37 ans pourrait se voir confier un rôle de "supersub" si les Milanais venaient à recruter un nouvel attaquant. Une trajectoire et une longévité rappelant un certain Zlatan Ibrahimović…